„Фантомот од операта“ се затвора на Бродвеј по 35 години (фото)

ЊУЈОРК – Последната завеса се спушти во неделата на њујоршката продукција на „Фантомот од операта“, завршувајќи го најдолготрајното шоу на Бродвеј со громогласни овации, здравици за шампањ и златни и сребрени конфети кои пукаа од неговиот познат лустер.

Тоа беше шоуто бр. 13.981 во Majestic Theatre и заврши со реприза на „Музиката на ноќта“ во изведба на актуелната актерска екипа, претходните актери во шоуто – вклучувајќи ја и оригиналната ѕвезда Сара Брајтман – и членовите на екипажот во улична облека.

Ендрју Лојд Вебер последен излезе на сцената во црн костум и црна вратоврска и го посвети последното шоу на својот син Ник, кој почина минатиот месец по долготрајна битка со рак на желудник и пневмонија. Тој имаше 43 години.

„Кога беше мало момче, слушна дел од оваа музика“, рече Лојд Вебер. Брајтман, држејќи го за рака, се согласи: „Кога Ендрју го пишуваше, тој беше токму таму. Значи неговиот син е со нас. Ник, те сакаме многу“.

Продуцентот Камерон Мекинтош на некои од толпата им даде надеж дека повторно ќе го видат Фантомот, а можеби и порано отколку што мислат.

„Едно прашање што постојано ми го поставуваат – дали Фантомот ќе се врати? Бидејќи сум продуцент повеќе од 55 години, видов дека се враќаат сите одлични мјузикли, а „Фантом“ е еден од најголемите“, рече тој. „Значи, тоа е само прашање на време“.

Мјузиклот – место на Бродвеј од отворањето на 26 јануари 1988 година – ги надмина рецесиите, војната, тероризмот и културните промени. Но, продолжената пандемија можеби беше последната капка: тоа е скап мјузикл за одржување, со разработени сетови и костими, како и голема актерска екипа и оркестар. Повикот на завесата во неделата покажа колку „Фантом“ е надвор од чекор со остатокот од Бродвеј, но исто така и колку величенствен може да биде голем, раскошен мјузикл.

„Ако некогаш имало тресок, ние ќе излеземе со тресок. Ќе биде одлична вечер“, рече Џон Ридл непосредно пред да влезе внатре за да го игра Раул за последен пат.

Заснован на романот на Гастон Леру, „Фантом“ ја раскажува приказната за деформиран композитор кој ја прогонува Париската опера и лудо се вљубува во невината млада сопранка, Кристин. Раскошните песни на Вебер ги вклучуваат „Masquerade“, „Angel of Music“ и „All I Ask of You“.

Покрај Ридл, њујоршката продукција се збогуваше со Емили Куачу како Кристин и Лерд Мекинтош како Бен Крафорд како Фантом. Крафорд не можеше да пее поради бактериска инфекција, но беше поздравен на повикот на завесата, стапнувајќи на страната на сцената. Фантомот го мавна за да застане покрај него, Ридл и Куачу.

Имаше видео презентација на многу од актерите кои играа клучни улоги во шоуто низ годините, а седиштата на оркестарот беа преполни со Кристинес, Раулс и Фантомови. Наградени беа и починатиот режисер Хал Принс, кореографката Џилијан Лин и сценографката и костимографката Марија Бјорнсон.

Присуствуваше Лин-Мануел Миранда, како и Глен Клоуз, кој настапи во две одделни Бродвејски продукции на „Sunset Boulevard“ на Лојд Вебер. Бесплатен шампањ се нудеше на прекин, а флејти од него беа делени на сцената на повикот на завесата.

Ридл првпат го видел „Фантомот од операта“ во Торонто како 4-годишно дете. „Тоа беше првиот мјузикл што го видов. Не знаев што е мјузикл“, рече тој. „Сега, 30-ина години подоцна, го затворам шоуто на Бродвеј. Значи, тоа е неверојатно“.

Куачу, која стана првата црнка во улогата во Њујорк, не мислеше дека шоуто некогаш ќе престане. „Бев како: „Во ред, ќе трчам, „Фантом“ ќе продолжи понатаму и тие ќе бидат повеќе Кристини во боја“, рече таа. „Но, ова е тоа“.

Првата продукција беше отворена во Лондон во 1986 година и оттогаш шоуто е видено од повеќе од 145 милиони луѓе во 183 градови и изведено на 17 јазици преку 70.000 изведби. Само на Бродвеј заработи повеќе од 1,3 милијарди долари.

Кога „Фантом“ беше отворен во Њујорк, „Умри машки“ беше во кината, Адел се роди, а флопи дисковите беа на врвот на технологијата. Поштенската марка чинеше 25 центи, а најпопуларните песни годинава беа „Roll With Тоа“ од Стив Винвуд, „Вера“ од Џорџ Мајкл и „Никогаш нема да ти се откажам“ на Рик Астли.

Критичарите беа позитивни, при што Њујорк пост го нарече „парче од беспрекорно изработен музички театар“, Дејли њуз го опишува како „спектакуларна забава“, а Њујорк тајмс рече дека „не сака ништо повеќе освен да ја опсипува публиката со фантазија. и забава“.

Другите мјузикли на Лојд Вебер ги вклучуваат „Мачки“, „Суперѕвезда на Исус Христос“, „Евита“, „Сансет булевар“ и „Школа за рок“. Затворањето на „Фантом“ значи дека на композиторот му останува едно шоу на Бродвеј, критички измачуваната „Лоша Пепелашка“.

Затворањето на „Фантом“, првично закажано за февруари, беше одложено до средината на април по поплавата од обновен интерес и продажбата на билети што ја зголеми неделната заработка над 3 милиони долари. Затворањето значи дека најдолготрајната ревијална круна сега оди на „Чикаго“, која започна во 1996 година. „Кралот Лав“ е следен, кој започна со настапи во 1997 година.

Бродвеј претрпе удар за време на пандемијата, при што сите театри беа затворени повеќе од 18 месеци. Некои од најпопуларните емисии – „Хамилтон“, „Кралот лав“ и „Злобните“ – добро се вратија, но другите серии се мачеа.

За да се пробие вообичаено е потребен постојан прилив на туристи, особено за „Фантом“, а посетителите на градот не се вратија на нивоата пред пандемијата. Пандемијата, исто така, ги зголеми трошоците за сите емисии, вклучително и рутинското тестирање COVID-19 и безбедносните службеници на персоналот. Фантом стана плакат за враќањето на Бродвеј – на крајот на краиштата, тој е делумно маскиран.

Фановите секогаш можат да го фатат Phantom на друго место. Водечката лондонска продукција ја прослави својата 36-годишнина во октомври, а има продукции во Јапонија, Грција, Австралија, Шведска, Италија, Јужна Кореја и Чешка. Еден ќе биде отворен во Букурешт, а друг ќе биде отворен во Виена во 2024 година. (АП)