Додека Бајден беше во Киев, најмалку два авакси кружеа близу полско-украинската граница (фото)

Најмалку два авиони за набљудување на американските воздухопловни сили Боинг Е-3Б Сентри (попознати како АВАКС) кружеа во близина на полско-украинската граница за време на денешната посета на американскиот претседател Џо Бајден на украинскиот главен град. Авионите Боинг Е-3Б Сентри работат како воздушни системи за рано предупредување и контрола.

Авионите ги следат дојдовните закани, како што се проектилите, користејќи ги нивните познати радарски антени. Тие можат да вршат и други надзорни и комуникациски задачи. Авионите кружеа блиску до украинската граница за да откријат какви било закани додека американскиот претседател беше во од војна разурнатата Украина.

