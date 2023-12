Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје денеска организира дискусија за Планот за развој на Западен Балкан презентиран од Европската комисија, насловена „Growth Plan for the Western Balkans: How to make it work for all?“

-На настанот ќе се разговара за тоа како овој план ќе го поддржи развојот на рамката за економско управување и да ги доведе земјите кандидати од Западен Балкан да ги исполнат економските критериуми во процесот на пристапување. Настанот ќе ги собере креаторите на политиките и претставниците на граѓанското општество, академската заедница и бизнис-секторот за да размислуваат за овие релевантни прашања, наведува ЕПИ.