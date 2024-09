„Борис“ предизвика кoлапс: Расте бројот на жртви (видео)

Бројот на жртвите од поплавите предизвикани од циклонот Борис, кој ја погоди централна и источна Европа, се искачи на 23, откако чешките власти денеска соопштија за смртта на четврто лице во таа земја.

Чешките медиуми објавија дека последната жртва е 70-годишна жена од село во близина на Јесеник, која е пронајдена на 20 метри од нејзиниот дом, а во таа земја водостоите генерално паѓаат, иако реките сè уште бележат високи водостои во некои делови. од јужна Бохемија.

Според податоците на Ројтерс, седум лица загинале во Романија, седум во Полска и пет во Австрија. Полското Министерство за одбрана соопшти дека повеќе од 14.000 војници се распоредени во областите погодени од поплави, вклучувајќи го и Вронцлав, а вооружените сили користат хеликоптери за евакуација на луѓето и зајакнување на одбраната од поплави.

Во Будимпешта се очекува во петок или сабота водостојот на Дунав да достигне врв, а премиерот Виктор Орбан го посети селото Кисмарос, северно од Будимпешта на брегот на Дунав, каде што ги надгледуваше подготовките за поплави. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се очекува во четврток да го посети Вроцлав, каде ќе се сретне со лидерите на погодените земји.

Полскиот премиер Доналд Туск го повика Брисел да обезбеди финансиска помош, а министерот за финансии Анджеј Домански на кризниот состанок во Вроцлав изјави дека Полска издвоила 2 милијарди злоти (521 милион долари) средства за справување со последиците од поплавите.

🌊The floods that are currently in Europe are just the tip of the iceberg, the worst is yet to come

Authorities in countries suffering from the disaster are warning about this. In just one district of Austria, 12 dams have burst. People are being evacuated by the tens of… pic.twitter.com/Kr52HrRqYj

