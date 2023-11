Барак: Израел ги изгради бункерите под болницата Ал-Шифа во Газа

Поранешниот израелски премиер Ехуд Барак предизвика контроверзии откако во емисија на Си-ен-ен изјави дека Израел помогнал во изградбата на некои подземни простори под болницата Ал-Шифа во Газа.

Барак изјави дека бункерите што ги користел Хамас за терористички активности првично биле „изградени од израелски градежници“.

– Кога рековте дека се изградени од израелски инженери, дали погрешно кажавте?, го праша Кристијан Аманпур.

– Не, не, знаете, пред неколку децении го водевме местото … па им помогнавме … им помогнавме да ги изградат тие бункери за да овозможат повеќе простор за работа на болницата, наведе Барак.

Amanpour: "When you say [the bunker under al-Shifa] was built by Israeli engineers, did you misspeak?

Ehud Barak: "No, decades ago, we were running the place… we helped them to build these bunkers."

Amanpour: "Ok. That's sort of thrown me a little bit."pic.twitter.com/CTYfMij2V0

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) November 21, 2023