Бајден ги нарече поддржувачите на Трамп ѓубре. Тој митинг дојде со камион за собирање ѓубре

Кандидатот за претседател на САД, Доналд Трамп, по изјавите на Бајден за поддржувачите и ѓубрето, одржа говор на митинг во Висконсин во рефлективен елек. Пред тоа на митингот возеше со камион за ѓубре.

„Како ви се допаѓа мојот камион? Тоа е во чест на Камала и Џо Бајден“, им рече Трамп на новинарите.

TRUMP ARRIVES FOR CAMPAIGN RALLY IN A GARBAGE TRUCK!

“How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden.”

“For Joe Biden to make that statement — it’s really a disgrace” pic.twitter.com/jA9nEQKvCg

— J Stewart (@triffic_stuff_) October 30, 2024