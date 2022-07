Авионот што се урна кај Кавала носел осветлувачки и школски мини за Бангладеш

Украинскиот товарен авион кој полетал од Србија и се урна во близина на Кавала во оГрција, носел осветлувачки и училишни мини во Бангладеш и ги имал сите дозволи, изјави денеска српскиот министер за одбрана Небојша Стефановиќ.

– Авионот полета во 20:40 часот. Нарачателот беше Министерството за одбрана на Бангладеш и летот имаше рута. Тргна од Србија, а ги имаше сите соодветни дозволи – изјави министерот Стефановиќ на вонредна прес-конференција, пренесува Танјуг.

Тој рече дека е „неточно и злонамерно“ дека авионот се упатил кон Украина.

– Имаше шпекулации дека со овој лет се шверцува оружје од Србија во Украина, но тоа секако не е точно. Ние веќе имавме таква информација, но потоа се докажа дека не е вистина – изјави Стефановиќ.

Тој додаде дека загинале сите членови на екипажот на авионот.

– Загинатите не се државјани на Србија – рече Стефановиќ.

An #antonov cargo #aircraft from #Ukraine #crushed near #Kavala city, #Macedonia province, #Greece.

The #plane was traveling from #Serbia to #Jordan, but requested emergency landing in Kavala airport. The plane crushed in flames, causing fire on the ground. pic.twitter.com/mNOo3khF5q

— cosmostatus (@cosmostatus_) July 16, 2022