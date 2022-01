„Златен глобус“ на Твитер: „Моќта на кучето“ и „Приказна од Вест Сајд“ ги освоија главните филмски награди

САД- Филмот „Приказна од Вест Сајд“ (West Side Story) во режија на Стивен Спилберг, е прогласен за најдобар мјузикл или комедија на вчерашното доделување на „Златните глобуси“. Филмот доби три награди.

Преработката на тој мјузикл од 1961 година раскажува за една љубов меѓу двајца млади, сместена во костец меѓу ривалските улични банди. Ѕвездата на новиот филм – Рејчел Зеглер е наградена за најдобра глумица во мјузикл или комедија.

Здружението на странски новинари во Холивуд (ХФПА), кое го организира „Златен глобус“, ја прогласи „Моќта на кучето“ (The power of the dog) за најдобра драма. И овој филм доби три награди од мможни седум номинации. Никол Кидман доби одличје за најдобра глумица во драма, за „Да се биде Рикардо“ (Being the Ricardos). „Златниот глобус“ за глумец во драма му припадна на Вил Смит за улогата во „Кралот Ричард“, а најдобар актер во мјузикл или комедија е Ендрју Гарфилед во „Тик, тик… БУМ“.

Наградата за најдобра режија ѝ припадна на Џејн Кемпијон за „Моќта на кучето“. Јапонскиот филм „Возејќи го мојот автомобил“ е најдобар филм од неанглиско говорно подрачје.

Глумците, режисерите и филмските студија во голема мера „ги игнорираа“ наградите „Златен глобус“ оваа година, по критиките во 2021 година – дека организаторот ХФПА работи „со сомнителни етички политики“ и без членови црнци.

Ен-би-си, кој долги години го емитува настанот, одлучи да не ги емитува овогодишните награди.

ХФПА, која го прошири и инклузивизираше своето членство и ја ревидираше својата практика, ги објави своите селекции на свеченоста зад затворени врати во Беверли Хилс. Добитниците јавноста ги дозна преку социјалните мрежи и на интернет-страницата на „Златен глобус“.

Доделувањето, инаку, привлекува милиони ТВ гледачи, кои ги следат филмските ѕвезди на црвениот тепих и вечерта којашто создава гламурозно, но неформално чувство на споредба со „Оскарите“ – најпрестижните филмски награди во индустријата.

Еве ги сите номинирани и победници по категории?

Најдобар филм – драма

Моќта на кучето (Победник)

Белфаст

Кода

Дина

Кралот Ричард

Најдобра изведба на актерка во филм – драма

Никол Кидман, Да се ​​биде Рикардос (Победник)

Џесика Честејн, Очите на Тами Феј

Оливија Колман, Изгубената ќерка

Лејди Гага, Куќата на Гучи

Кристен Стјуарт, Спенсер

Најдобра изведба на актер во филм – драма

Вил Смит, кралот Ричард (Победник)

Махершала Али, Лебедова песна

Хавиер Бардем, Да се ​​биде Рикардос

Бенедикт Камбербач, Моќта на кучето

Дензел Вашингтон, Трагедијата на Магбет

Најдобар филм – мјузикл или комедија

Приказна од западната страна (Победник)

Сирано

Не гледај нагоре

Пица со Тасев биле

Штиклирајте, штиклирајте… Бум!

Најдобра изведба на актерка во филм – мјузикл или комедија

Рејчел Зеглер, приказна од западната страна (Победник)

Марион Котијар, Анет

Алана Хаим, пица со Тасев биле

Џенифер Лоренс, не гледај нагоре

Ема Стоун, Круела

Најдобра изведба на актер во филм – мјузикл или комедија

Ендру Гарфилд, Тик, Тик… Бум! (Победник)

Леонардо ди Каприо, не гледај нагоре

Питер Динклиџ, Сирано

Купер Хофман, пица со Тасев биле

Ентони Рамос, Во височините

Најдобар филм – анимиран

Encanto (Победник)

Бегајте

Лука

Мојата Сончева Маад

Раја и последниот змеј

Најдобар филм – неанглиски јазик (порано странски јазик)

Вози го мојот автомобил (Јапонија) (Победник)

Оддел бр. 6 (Финска / Русија / Германија)

Божјата рака (Италија)

Херој (Франција / Иран)

Паралелни мајки (Шпанија)

Најдобра изведба на актерка во споредна улога во кој било филм

Аријана ДеБозе, приказна од западната страна (ПОБЕДНИК)

Каитриона Балфе, Белфаст

Кирстен Данст, Моќта на кучето

Аунџану Елис, кралот Ричард

Рут Нега, поминување

Најдобра изведба на актер во споредна улога во кој било филм

Kodi Smit-McPhee, Моќта на кучето (ПОБЕДНИК)

Бен Афлек, The Tender Bar

Џејми Дорнан, Белфаст

Кјаран Хиндс, Белфаст

Троја Коцур, CODA

Најдобар режисер – филм

Џејн Кемпион, Моќта на кучето (Победник)

Кенет Брана, Белфаст

Меги Гиленхал, Изгубената ќерка

Стивен Спилберг, приказна од западната страна

Денис Вилнев, Дина

Најдобро сценарио – филм

Кенет Брана, Белфаст (Победник)

Пол Томас Андерсон, пица со Тасев биле

Џејн Кемпион, Моќта на кучето

Адам Мекеј, не гледај нагоре

Арон Соркин, Да се ​​биде Рикардос

Најдобра оригинална музика – филм

Ханс Цимер, Дина (ПОБЕДНИК)

Alexandre Desplat, Француското испраќање

Жермен Франко, Енканто

Џони Гринвуд, Моќта на кучето

Алберто Иглесијас, Паралелни мајки

Најдобра оригинална песна – филм

„Нема време за умирање“ – Нема време за умирање (ПОБЕДНИК)

Музика од Били Ајлиш, Финес О’Конел; Текст на Били Ајлиш, Финес О’Конел

„Биди жив“ – кралот Ричард

Музика од Диксон, Бијонсе Ноулс-Картер; Текст: Дикссон, Бијонсе Ноулс-Картер

„Дос Оругитас“ – Енканто

Музика од Лин-Мануел Миранда; Текст на Лин-Мануел Миранда

„Долу до радоста“ – Белфаст

Музика од Ван Морисон; Текст на Ван Морисон

„Тука сум (Пејам до дома)“ – Почит

Музика од Керол Кинг, Џенифер Хадсон, Џејми Хартман; Текст на Керол Кинг, Џенифер Хадсон, Џејми Хартман

Најдобра телевизиска серија – драма

Сукцесија (ПОБЕДНИК)

Лупин

Утринската емисија

Позира

Игра со лигњи

Најдобра изведба на актерка во телевизиска серија – драма

Михаела Хае Родригез, поза (Победник)

Узо Адуба, во третман

Џенифер Анистон, Утринското шоу

Кристин Барански, Добрата борба

Елизабет Мос, Приказната на слугинката

Најдобра изведба на актер во телевизиска серија – драма

Џереми Стронг, сукцесија (Победник)

Брајан Кокс, сукцесија

Ли Јунг-Јае, Игра со лигњи

Били Портер, поза

Омар Сај, Лупин

Најдобра телевизиска серија – мјузикл или комедија

Хаки (Победник)

Големиот

Само убиства во зграда

Кучиња за резервација

Тед Ласо

Најдобра изведба на актерка во телевизиска серија – мјузикл или комедија

Жан Смарт, Хакс (ПОБЕДНИК)

Хана Ајнбиндер, Хакс

Ел Фенинг, Големата

Иса Рае, несигурна

Трејси Елис Рос, црномуреста

Најдобра изведба на актер во телевизиска серија – мјузикл или комедија

Џејсон Судеикис, Тед Ласо (ПОБЕДНИК)

Ентони Андерсон, црнец

Николас Хулт, Големиот

Стив Мартин, Само убиства во зградата

Мартин Шорт, Само убиства во зградата

Најдобра телевизиска ограничена серија, антологиска серија или филм направен за телевизија

Подземната железница (ПОБЕДНИК)

Нарушен

Импичмент: Американска криминална приказна

Слугинката

Кобила од Исттаун

Најдобра изведба на актерка во ограничена серија, антологија или филм направен за телевизија

Кејт Винслет, Маре од Исттаун (ПОБЕТНИК)

Џесика Честејн, Сцени од брак

Синтија Ериво, гениј: Арета

Елизабет Олсен, WandaVision

Маргарет Квали, слугинката

Најдобра изведба од актер во ограничена серија или филм направен за телевизија

Мајкл Китон, Допесик (ПОБЕДНИК)

Пол Бетани, WandaVision

Оскар Исак, Сцени од брак

Јуан Мек Грегор, Халстон

Тахар Рахми, Змијата

Најдобра изведба на актерка во споредна улога во серија, ограничена серија или филм направен за телевизија

Сара Снук, сукцесија (ПОБЕДНИК)

Џенифер Кулиџ, Белата