Жестока прва предизборна ТВ дебата: Сунак го обвини Стармер дека ќе ги зголеми даноците

Британскиот премиер Риши Сунак и лидерот на лабуристите, Кир Стармер, вчера се судрија околу тоа како да се поттикне британската економија, при што премиерот ја обвини опозициската партија дека сака да ги зголеми даноците доколку победи на изборите на 4 јули.

Во првата телевизиска дебата, само еден месец пред парламентарните избори, и двајцата главно се задржаа на линијата на нивната кампања – Сунак рече дека само тој имал план да го поттикне слабиот економски раст на Велика Британија, а Стармер рече дека конзервативците континуирано веќе 14 години се на чело на економска хаос.

Во жестоката дебата, какви што често има во Британија во последно време кога повеќе гласачи се свртуваат кон политиката, двајцата лидери се судрија околу тоа како да се справат со кризата со високите трошоци за живот, сè подолгите листи на чекање во јавното здравје и подобрување на образованието систем.

На прашање од една жена во публиката дали се свесни колку е тешко да се платат сметките за домаќинството, Сунак рече дека ќе ги намали даноците, додека Стармер го обвини премиерот мултимилионер дека живее во „друг свет“.

Сунак повторно го искористи навредливиот лајтмотив на конзервативците дека лабуристите „ќе ги зголемат даноците на сите за 2.000 фунти“.

– Памтете ми го зборот, лабуристите ќе ви ги зголеми даноците. Тоа е во нивната ДНК. Вашата работа, вашиот автомобил, вашата пензија, се што можете да замислите, лабуристите ќе го оданочат, рече Сунак.

Стармер не го негираше тврдењето, но подоцна изјавите за 2.000 фунти ги нарече „глупости“. Лабуристите постојано велат дека нема да го зголемат данокот на доход или придонесите за социјално осигурување доколку дојдат на власт.

Дебатата меѓу двајцата се одржа еден ден откако популистот Најџел Фараж соопшти дека ќе се кандидира на изборите, нанесувајќи му голем удар на Сунак бидејќи некогашниот борец за Брегзит, Фараж, се очекува да привлече многу десничарски гласачи – електоратот за кој се борат конзервативците.

Анкета на YouGov за Скај Њуз подоцна покажа дека британскиот премиер и лидер на Конзервативната партија Риши Сунак победил на првите телевизиски изборни дебати со тесна разлика – 51 отсто од анкетираните сметале дека Сунак се претставил подобро од неговиот ривал од Лабуристичката партија Стармер, за кого гласале 49 отсто од гледачите.

‘And this is the guy who says he’s good at maths.’

Sir @Keir_Starmer responds to @RishiSunak explanation on NHS waiting lists.#ITVDebatehttps://t.co/1jKrS2Dy5n pic.twitter.com/Y4ewGIoiic

— ITV News (@itvnews) June 4, 2024