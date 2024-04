Земјотрес од 7,4 степени во Тајван – урнати згради, мртви и заробени (видео)

Тајван го погоди земјотрес со јачина од 7,4 степени според Рихтер, најсилниот во последните 25 години. Неколку згради беа урнати. Најмалку четворица се мртви, а има и затрупани.

Телевизиските станици емитуваа снимки од згради како се нишаат во густо населениот источен град Хуалиен, во близина на епицентарот на земјотресот.

Земјотресот, кој предизвика прекин на електричната енергија во главниот град Тајпеј, се случи во 7:58 часот по локално време на длабочина од 15,5 километри од јужниот брег на Тајван, соопшти државната сеизмолошка служба.

Јапонскиот центар за земјотреси објави дека неколку мали цунами стигнале до јужната префектура Окинава и подоцна го укинале предупредувањето за плимниот бран. Сеизмолошката агенција на Филипините исто така издаде предупредување за жителите на крајбрежните области и ги повика да се засолнат на повисоките места. Во меѓувреме, предупредувањата за цунами се суспендирани.

Земјотресот бил почувствуван во Шангај, Кина, велат очевидци. Кинеските медиуми јавуваат дека се почувствувал и во Фуџоу, Ксијамен, Куанжу и Нингде во провинцијата Фуџијан.

