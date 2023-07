Земјата во колапс: Се евакуираат луѓе, нема струја, летовите откажани ФОТО/ВИДЕО

Обилните врнежи во Јужна Кореја доведоа до откажување на повеќе од сто летови, а илјадници домови останаа без електрична енергија.

Прекини на струја се регистрирани во повеќе од 4.000 домаќинства во главниот град Сеул, а повеќе од 130 луѓе се евакуирани низ целата земја, соопшти полицијата, пренесува Ројтерс.

Откажани се повеќе од 130 летови, а до 17 часот одложени се околу 270 летови.

Едно лице е исчезнато, а друго е повредено поради обилните дождови.

Heavy rain storms pounded Seoul and many other regions in South Korea in the last two days, inundating roads and leaving thousands of households without electricity. More rain is expected. pic.twitter.com/Wwe3gA0WX0

— Media Warrior (@MediaWarriorY) July 14, 2023