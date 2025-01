Зеленски понуди помош на САД во гасењето на пожарите во Лос Анџелес

Украинскиот претседател Володимир Зеленски синоќа изјави дека пожарникарите на Украина се подготвени да помогнат во борбата против пожарите во Калифорнија.

Тој дал инструкции на украинскиот министер за внатрешни работи да ги подготвни луѓето за заминување во САД.

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.

The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.

This is… pic.twitter.com/1yiIiOz8bi

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025