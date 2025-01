Заврши драматичната турнеја „Четири скокалници“, Цофениг го освои Златниот орел

Новогодишната турнеја „Четири скокалници“ понуди невидена драма додека тројца скокачи до последен момент се бореа за престижната награда, а на крајот се радуваше младиот Австриец Даниел Цофениг (22).

Последна станица од новогодишната турнеја беше австрискиот Бишофсхофен каде денеска бевме сведоци на вистински триатлон на австриските ски скокачи. Стефан Крафт, Јан Хорл и Даниел Цофениг влегоа во последната фаза со реални шанси да го освојат Златниот орел.

На овогодинешната турнеја доминираа Австријците, кои водеа вистински битки од првата до последната скокалница, а немаше дилема дали Златниот орел ќе заврши во оваа земја.

Стефан Крафт, кој во последниот скок влезе како лидер, водеше по првото коло, но на крајот најпрестижниот трофеј со фантастичен скок го доби Даниел Цофениг.

Tschofenig wins the Four Hills with an 𝑬𝑷𝑰𝑪 final jump 🤩#4Hills #SkiJumping #SkiJumpingFamily #WinterSports pic.twitter.com/X4m5nmlf2G

— Eurosport (@eurosport) January 6, 2025