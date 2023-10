Застрашувачки сцени од пожар во Аргентина што неконтролирано се шири кон одморалиште

Страшна снимка од пожарот во Аргентина покажува огнен ѕид кој се движи кон туристичкиот град Вила Карлос Паз, со 56.000 жители, во долината Пунила во централната провинција Кордоба.

Пожарите во текот на ноќта ги зафатија одморалиштата во Аргентина, принудувајќи масовна евакуација на стотици семејства за време на интензивен топлотен бран. Температурите достигнаа до 35 степени.

Речиси 1.000 пожарникари се борат со пожарот што избувна во понеделникот. Екипите на итната помош употребија осум противпожарни авиони и два хеликоптери, а граѓаните им помогнаа со помош на кофи и црева. Приведен е 27-годишен маж обвинет за подметнување пожар, јавија локалните медиуми.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 10, 2023