Засолништата се полни со животни спасени од пожарите во Лос Анџелес (видео)

Мешанец од питбул пристигна во засолништето во Пасадена Хумане покриен со пепел, неговите шепи се гнојни од одење по изгорените остатоци, белите дробови задушени од чад. Еден добар Самарјанин пронашол куче како лежи во урнатините во Алтадена, го завиткал во ќебе и го однел во засолниште.

Сè уште премногу слаб за да оди, Канела вчера повторно си го најде сопственикот – благодарение на известувањето на CNN за чинот на љубезност. Повреденото милениче продолжува да добива лекарска помош и е едно од повеќе од 400 животни што пристигнале во засолништето во Пасадена откако минатиот вторник започнаа шумските пожари во Јужна Калифорнија.

Организации за заштита на животните, ветеринари и спасувачки организации примија и им помагаа на кучиња, коњи, магариња, кози, овци и други животни чии сопственици останаа без покрив над главата поради пожарите.

