Војните се проширија во вселената? Израел направи нешто досега невидено

На 14 април, за време на иранскиот баражен напад со беспилотни летала и балистички ракети, Израел изврши т.н. егзоатмосферско, односно вонатмосферско пресретнување. Станува збор за пресретнување што се случило надвор од атмосферата на Земјата која завршува со т.н линијата Карман, која се смета за почеток на универзумот и се протега на височина од околу 100 km надморска височина.

Footage of an Israeli ABM (likely Arrow 2 or 3) achieving an exoatmospheric (space) kill on an Iranian ballistic missile somewhere east of Israel tonight. pic.twitter.com/jKihty4GR0

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 14, 2024