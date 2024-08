Свечено затворени ОИ во Париз, олимпиското знаме предадено на Лос Анџелес (видео)

Ако Селин Дион беше изненадување на отворањето на Олимписките игри во Париз, тогаш вечерва на завршната свечена церемонија на Стад де Франс, тоа беше еден од најпознатите холивудски актери Том Круз, кој го презеде олимпиското знаме и во стилот на филмовите Невозможна мисија, со мотор, авион и падобран го префрли преку океанот предавајќи го во Лос Анџелес, кој е домаќин на следната Олимпијада за четири години. Ова беше само дел од повеќе од тричасовната свечена церемонија на која продефилираа спортисти, претставници на земјата домаќин на чело со претседателот Емануел Макрон, официјални лица на Меѓународниот олимпски комитет на чело со претседателот Бах, потоа волонтери, но и естрадни ѕвезди и уметници, кои придонесоа затворањето на Олимписките игри во Париз да помине свечено и гламурозно.

