(Во живо) Инаугурација на Трамп – Бајден го пречека во Белата куќа: „Добредојдовте дома“

Доналд Трамп денеска ќе положи заклетва како 47-ми претседател на САД, отворајќи уште еден турбулентен четиригодишен мандат со ветувања дека ќе ги помести границите на извршната власт, ќе депортира милиони имигранти, ќе обезбеди одмазда против неговите политички непријатели и ќе ја промени улогата на САД на светската сцена.

Церемонијата ќе се одржи во 18 часот по наше време во ротондата на американскиот Капитол, четири години откако толпа приврзаници на Трамп упаднаа во Капитол во неуспешен обид да го спречат поразот на републиканецот Трамп од демократот Џо Бајден во 2020 година.

🇺🇸 Donald Trump is being inaugurated as the 47th US president today in Washington DC 🇺🇸

Watch live as the inauguration events begin ⬇️https://t.co/Iw4Pcav2Fk https://t.co/14qmTT5in1

— Sky News (@SkyNews) January 20, 2025