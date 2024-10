Во Тајланд се запали училишен автобус кој превезувал деца на екскурзија. Најмалку 25 загинати

Се стравува дека загинале околу 25 луѓе во Тајланд кога училишен автобус со ученици и наставници на екскурзија се запалил во предградие на главниот град Бангкок, при што 16 патници се хоспитализирани, соопшти владата.

Полицијата не можеше веднаш да го потврди бројот на повредени или загинати, но министерот за внатрешни работи Анутин Чарнвиракул изјави за новинарите дека се верува дека загинале 25 лица, без да даде детали.

My Heartfelt Prayers for the Students who lost life in this tragic #BusFire in Bangkok.🙏😥 Bus carrying 44 students and teachers on a school trip caught fire with 25 feared de@d #Thailand #bus #fire #emergency #BREAKING #schoolbus #FireAccident #INDvsBANTEST #Govinda #BANGKOK pic.twitter.com/aH2Nj7wlrj

Премиерката: Учениците одеа на излет

Шеснаесет ученици и тројца наставници се пренесени во болница, изјави министерот за транспорт Сурија Хуангроонгруангкит, додавајќи дека причината за инцидентот сѐ уште се истражува.

#BREAKING 🇹🇭A bus carrying dozens of primary school children crashed and caught fire just outside Bangkok, Thailand.

Sixteen children and three teachers reportedly escaped, but 22 pupils and three teachers are still unaccounted for, according to the transport minister.… pic.twitter.com/JoK7qiP0vs

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) October 1, 2024