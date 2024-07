Во сенка на тенисот и фудбалот – Погачар ја извозе најдобрата велосипедска трка во историјата (видео)

Словенечкиот велосипедист Тадеј Погачар победи на 15. етапа на француската трка Тур д’Франс со 1,08 секунди предност пред Данецот Јонас Вингегор.

Погачар и натаму е прв во генералниот поредок, сега 3,09 секунди пред својот голем дански ривал.

Ова е трета етапна победа за Погачар на овогодинешната трка, додека денеска на трчање дојде Белгиецот Ремко Евенепул, кој го пропушти Погачар за 2,51 секунда.

Во оваа етапа, Словенецот ја испиша историјата на Тур поставувајќи нов рекорд во искачувањето на Плато де Беија со 39 минути и 50 секунди.

Тоа е за три минути и 44 секунди побрзо од претходниот рекорд поставен од легендарниот Марко Пантани во 1998 година.

Велосипедската јавност смета дека ова е веројатно најдобриот настап на возач во историјата на овој спорт.

Искачувањето до Плато де Беје е долго 15,74 километри со наклон од речиси осум отсто, а целта е 1.250 метри надморска височина.

Целата 15-та етапа беше една од најтешките планини во модерната ера на велосипедизам со 19,5 километри и вкупно 5.071 метар искачување.

Погачар возел со просечна брзина од 23,71 км/ч, со просечна брзина од искачување од 1883 метри на час.

Колку беше брзо ова искачување покажува податокот дека рекордот на Патани го соборија уште двајца велосипедисти заедно со Погачар.

"I've learned a lot about Jonas' body language in the last couple of years"

Tadej Pogačar spoke about not reconning the Plateau de Beille and knowing when to attack Jonas Vingegaard 💛🇸🇮#TDF2024 pic.twitter.com/hFO7liCbUp

