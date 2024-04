Во рускиот град Вороњеж гори голема фабрика

Руските медиуми утринава известуваат за пожар во фабриката „Елмаш“, во рускиот град Воронеж, изјави Антон Герашченко, поранешен советник на украинското Министерство за внатрешни работи.

Тој во својот твит на Х додаде дека пожарот зафатил околу 3.000 метри квадратни.

Во руската фабрика се произведуваат менувачи, мотори, сопирачки, индустриски вентилатори и слично.

Засега нема извештаи за жртви.

Russian media report that ELMASH electromechanical plant is on fire in Russian Voronezh.

Local media report that the fire has spread to around 3,000 square meters.

The plant produces gearboxes, gearmotors, brakes, industrial fans, supplies electric motors. pic.twitter.com/1TlmBwyVDM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 22, 2024