Во пожарите на Хаваи досега загинаа најмалку 36 лица

Најмалку 36 лица загинаа во огромните шумски пожари што ја зафатија областа Мауи на Хаваите, соопштија денеска локалните власти. Се стравува дека бројот на жртвите би можел да биде поголем бидејќи некои луѓе одбиле да се евакуираат.

„Борбите продолжуваат, а денеска 36 лица загинаа како последица на пожарот во Лахаина. Засега нема други детали“, се вели во соопштението, пренесува Си-Ен-Ен.

Пожарот уништи стотици објекти на Мауи, вклучувајќи домови и деловни објекти, а илјадници луѓе се евакуирани.

Заменик-гувернерката на Хаваи Силвија Лак претходно изјави дека „патот до закрепнувањето ќе биде долг“.

Жителите на островот објавија снимка од масовното уништување на социјалните мрежи.

North Kihei wildfire footage. Evacuation orders in place for Kihei east of Pi’ilani Highway. Prayers for everyone’s safety

Историскиот град Лахаина е уништен до темел. Разорниот пожар, носен од ветрот, беше незапирлив и покрај напорите на пожарникарите и граѓаните кои се обидоа да ги спасат своите куќи и фарми.

„Веќе ја немаме Лахаина. Ја нема“, изјави жителот Марк Стефл за Си-Ен-Ен.

Градоначалникот на Лахаина, Ричард Бисен Јуниор, рече дека повеќето од пожарите на Мауи сè уште не се под контрола.

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn

— ABC News (@ABC) August 9, 2023