Во ненадејните снежни врнежи во Пакистан загинаа 35 лица

Најмалку 35 луѓе загинаа, а десетици се повредени откако замрзнат дожд и неочекуван снег ги погодија оддалечените области на Пакистан во текот на викендот. Меѓу загинатите има и 22 деца, од кои повеќето беа згмечени од лизгање на земјиштето што ги затрупа нивните домови, соопштија властите за управување со катастрофи.

Екстремните временски услови ги погодија северните и западните региони на Пакистан, заглавувајќи патишта и стотици домови. Снегот во март во Пакистан е невообичаена појава, со оглед на нормално влажната клима. Муштак Али Шах, поранешен директор на метеоролошкиот оддел во земјата, ги припиша необичните услови на климатските промени.

The #Pakistan Army is conducting a rescue operation in the aftermath of heavy snowfall near the Lowari Tunnel, Kalam, Chitral, and Malam Jabba.

Continuous efforts are being made to clear snow-covered roads and assist stranded passengers.

