Во Кенија насилни протести против зголемувањето на даноците, војската излезе на улиците

Судот во Кенија вчера ја одобри одлуката за испраќање војска за поддршка на полицијата, додека продолжуваат протестите против контроверзното зголемување на даноците што владата вети дека ќе го повлече.

Додека вчера можеа да се видат оклопни воени возила во Најроби, судот во вечерните часови одлучи дека распоредувањето на армијата одобрено од парламентот е легално со оглед на избувнувањето на насилството за време на протестите кои полицијата не успеа да ги стави под контрола.

🔻La policía de Nairobi, la capital de Kenia, ha bloqueado todas las rutas de acceso al edificio del Parlamento ya que se esperan nuevas protestas.

🔻Police in Nairobi, Kenya´s capital, have blocked all routes to the parliament building in anticipation of further protests. pic.twitter.com/DXOby4IcIt

