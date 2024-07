Во авионската несреќа во Непал загинаа 18 луѓе – преживеа само пилотот

Сите 18 луѓе загинаа, а пилотот е единствениот кој го преживеа падот на помал авион во Непал, пренесува SkyNews.

Авионот се урнал при полетување и се запалил на аеродромот во Катманду. Тој превезуваше двајца членови на екипажот и 17 техничари во градот Похара на проверки за одржување, изјави шефот за безбедност на аеродромот Арџун Чанд Такури.

Такури исто така изјави за локалните медиуми дека авионот „се запалил“ откако ја напуштил пистата во главниот град Катманду.

🚨🚨WATCH :Moments before Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal's Kathmandu.

▪︎19 people were on board.

▪︎Highly unfortunate Incident.#Nepal pic.twitter.com/LlS73QbQj5

