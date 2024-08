„Визер“ воведува годишна претплата за неограничен број летови: Еве колку чини

Нискобуџетната авиокомпанија „Визер“ воведе нова услуга за претплата наречена „all you can fly“, која им овозможува на корисниците да преземат неограничен број летови за годишна претплата од 499 евра (428 фунти, 549 долари).

Иако авиокомпаниите веќе понудија различни пакети за повеќе летови, концептот на неограничени летови е релативно нов. Оваа програма е слична на оние што ги нудат Frontier Airlines во САД и AirAsia, компанија со седиште во Малезија.

Промотивната цена за годишниот билет важи до 16 август, а потоа ќе се зголеми на 599 евра.

Почнувајќи од септември, претплатниците ќе можат да патуваат до дестинации во Европа, Северна Африка, Блискиот Исток и Азија, под услов да резервираат лет најмалку три дена однапред и да платат паушална такса од 9,99 евра.

„Визер“ објави дека се достапни 10.000 претплати, распределени меѓу аеродромите од кои компанијата има летови. Меѓутоа, кога BBC News ја провери нивната веб-страница, беше откриено дека некои опции за „претпочитаниот аеродром“ се веќе распродадени.

На страницата се појави порака: „Ако не можете да го изберете саканиот аеродром, тоа значи дека капацитетот е полн и „Визер“ во моментов не може да понуди членство во програмата „Wizz All You Can Fly“.

Документот за условите за користење на веб-страницата на „Визер“, исто така, забележува дека достапноста на седиштата не е загарантирана за членовите и ќе зависи од „различни надворешни и внатрешни фактори“,пренесе Бизлајф.