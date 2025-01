Виола Дејвис и Тед Дансон славеа со исклучителни награди на Златен глобус 2025

Лос Анџелес – Патувањето на Виола Дејвис да стане една од најпочитуваните актерки во Холивуд беше поттикнато од јасна мантра: Прегрнете ја секоја улога, користејќи ја секоја како шанса да истражувате нови ликови додека ги усовршувате своите вештини.

Дејвис одржа трогателен, 16-минутен говор при прифаќањето на престижната награда Сесил Б. Демил на Златната гала вечер на извонредност во петокот вечерта. Таа размислуваше за тоа како нејзиното турбулентно воспитување ја поттикнало нејзината страст за глума како бегство и како финансиската неопходност честопати влијаела на нејзиниот избор на улоги.

„Ако чекав улога што беше напишана за мене, добро изработена, тогаш немаше да стојам овде“, рече Дејвис, која заедно со Тед Дансон, добитник на наградата Керол Барнет, беа славени за нивните достигнувања во кариерата во филмот, ТВ и филантропијата за време на гала вечера со ѕвездени и црни вратоврски во Беверли Хилс, Калифорнија, само две ноќи пред 82. Златен глобус во неделата. Тоа е прв пат Глобус да биде домаќин на посебен настан посветен на двете награди.

Дејвис рече дека не може да си дозволи да ја чека совршената улога, особено како „црномуреста жена со темна кожа со широк нос и големи усни“.

„Значи, ги глумев за пари“, рече Дејвис, кој доби пофалби за низата привлечни ликови во филмовите како што се “Fences“, „The Woman King,“ „The Help” и “Ma Rainey’s Black Bottom” додека ја воодушевуваше ТВ публиката низ правната трилер драма „How to Get Away with Murder.”

„Не верувам дека сиромаштијата е навистина одговор на занаетчиството“, рече таа. „Не мислам дека има благородништво во сиромаштијата“.

Мерил Стрип ѝ ја врачи наградата на Дејвис, кого ја нарече чист уметник кој „секој пат ја пренесува вистината“. Двете актерки работеа заедно во филмот „Doubt,“ од 2008 година, каде што Стрип првпат стана воодушевена од Дејвис, која ја нарече „омилен актер во светот“.

Дејвис, го доби статусот EGOT откако минатата година освои Греми за најдобра аудио книга, нарација и раскажување приказни за снимката за нејзините мемоари „Finding Me“.

Наградата ДеМил им е доделена на најголемите таленти на Холивуд. Минатите добитници се Том Хенкс, Џеф Бриџис, Опра Винфри, Морган Фримен, Стрип, Барбра Стрејсенд и Сидни Поатје.

Кога Дансон ја прими неговата награда, тој ѝчеститаше на Дејвис, нарекувајќи ја „неверојатен актер“.

„Задоволство е да се биде во иста просторија со тебе“, рече Дансон, трикратен добитник на Златен глобус, кој е актуелен на ТВ откако стана ѕвезда како бостонскиот шанкер Сем Мелоун во комедијата „Cheers“ на NBC. Неговите други заслуги ги вклучуваат „The Good Place“, „Mr. Градоначалник“, „Fargo“, „CSI“ и „CSI: Cyber“, „Damages“ и „Becker“.

Денсон моментално глуми во „A Man on the Inside“ на Нетфликс, кој ја заработи својата прва номинација од 2008 година и вкупно 13-та.

„Тед го дава тонот“, рече неговата сопруга, актерката Мери Стинбурген, која на Дансон му ја врачи наградата Керол Барнет, која беше инаугурирана во 2019 година. Меѓу минатите добитници е и Норман Лир, Рајан Марфи и Елен Деџенерис. Првата беше самата Барнет.

Дансон и Стинбурген се појавија во неколку проекти заедно, вклучувајќи ги „Pontiac Moon“, „Gulliver’s Travels“ и „It Must Be Love“.

„Тој е толку љубезен и толку се радува во глумата што сите ние кои напорно работиме далеку од нашите семејства со долги часови, работиме на сет што е диктиран од неговата љубезност“, рече Стинбурген. „Како негова сопруга, гледајќи ја почитта и љубовта… кон Тед, тоа ме направи многу горда“. (АП)