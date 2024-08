Вим Вендерс ќе ја добие наградата за животно дело на Европската филмска академија

Германскиот автор Вим Вендерс ќе ја добие наградата за животно дело на 37. Европски филмски награди.

Режисерот, надалеку познат како предводник на движењето New German Cinema , доби награди на филмските фестивали во Кан, Венеција и Берлин низ годините, како и награда БАФТА и три номинации за Оскар. Неговите славни филмови ја вклучуваат трилогијата Road Movie, составена од „“Alice in the Cities” (1974), “The Wrong Move” (1975) и “Kings of the Road” (1976); “Paris, Texas” (1984), што му донесе награда БАФТА за најдобар режисер и Златна палма во Кан; „Wings of Desire” (1987), за која ја доби наградата за најдобар режисер во Кан; и неговиот најнов филм „Perfect Days“, кој беше номиниран за најдобар меѓународен филм Оскар.

„Со оваа награда, го славиме извонредното дело на Вим Вендерс, кое продолжува да истражува и експериментира со љубопитно око и отворен ум“, рече Матијс Ваутер Кнол, извршен директор и директор на Европската филмска академија. „Како еден од основачите на Европската филмска академија, нејзин претседавач од 1990 до 1995 година и претседател до 2020 година, Вим Вендерс има силна врска со Европската филмска академија и ние сме дополнително среќни што исто така ја славиме неговата извонредна посветеност и му благодариме за тоа.”

Тој беше претседател на Европската филмска академија од 1996 до 2020 година и ја доби Златната мечка за животно дело на Берлинскиот филмски фестивал во 2015 година.

Вендерс ќе биде почесен гостин на Европските филмски награди, кои ќе се одржат на 7 декември во Луцерн, Швајцарија. (Варајати)