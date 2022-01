Вил Смит: Улогата на татко и тренер му го донесе првиот „Златен глобус“

САД– Вил Смит освои прв Златен глобус во неделата за неговиот потресен портрет на таткото-тренер на Венус и Серена Вилијамс, Ричард Вилијамс, во филмот „Кралот Ричард“.

53-годишниот рапер кој стана актер беше награден со најдобар актер во филм – драма, откако претходно беше номиниран пет пати за наградата, која не беше телевизиска или емитувана во живо оваа година.

Победата на Смит доаѓа против импресивната низа на машки таленти, вклучувајќи ги Махершала Али (Лебедова песна), Хавиер Бардем (Да се ​​биде Рикардос), Бенедикт Камбербач (Моќта на кучето) и Дензел Вашингтон (Трагедијата на Магбет).

Смит првпат беше номиниран за Златен глобус за најдобар актер во телевизиска серија мјузикл или комедија во 1993 година и повторно во 1994 година за главната улога во хит-серијата The Fresh Prince Of Bel-Air. Сепак, тој ја загуби првата година од Џон Гудман за Roseanne, а Џери Сајнфелд го победи во 1994 година за неговата истоимена хумористична серија на NBC.

Ѕвездата на The Men In Black беше повторно номиниран во 2007 година за The Pursuit Of Happyness, во која глумеше со неговиот син Џејден, а потоа во 2016 година за Concussion, но ги загуби и двете награди.

Смит го следеше примерот на многу други ѕвезди и не ја коментираше неговата победа.

Златните глобуси се уште се одржуваат во Беверли Хилтон вообичаено, но без публика.

Ен-Би-Си минатата година објави дека повеќе нема да ја емитува церемонијата во 2022 година, иако остави можност да се врати шоуто во 2023 година.

Објавата на Лос Анџелес Тајмс откри дека нема црномурести членови на HFPA, а членовите на организацијата исто така биле обвинети за корупција во минатото.

И покрај церемонијата без публика и емитување, Глобус сепак објавија номинации во декември и ги објавија победниците преку Инстаграм во недела.

Кралот Ричард, кој е во режија на Реиналдо Маркус Грин, а продуциран од Венус и Серена Вилијамс, детално говори дека Ричард Вилијамс планира да ги направи своите ќерки тениски професионалци уште кога биле мали.

Филмот моментално може да се пофали со импресивна 90 проценти свежа оценка од критичарите анкетирани од Rotten Tomatoes, од кои повеќето ја пофалија трогателната изведба на Смит.

Филмот, кој беше објавен истовремено во кината и на HBO Max, се појави како ран фаворит за Оскарите, а победата на Смит меѓу преполното поле може да го направи фаворит за освојување на наградата за најдобар актер на претстојната церемонија.

Номинираните за Оскар ќе бидат објавени на 8 февруари.