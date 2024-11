(Видео) Жители на поплавени градови во Шпанија го гаѓаа кралот Фелипе Шести со кал

Гневни жители кои ги преживеаја смртоносните поплави во Шпанија фрлала кал и извикувала навреди кон шпанскиот крал Фелипе Шести и владините претставници, кои денеска по првпат го посетија Паjпортa, еден од најтешко погодените градови.

Полицијата морала да интервенира со коњичка единица за да го спречи неколку десетици најупорни демонстранти.

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain’s Valencia region.

Владините претставници беа во придружба на монархот кој се обидел да разговара со некои од жителите, додека други викале на него во Пајпорта, предградие на Валенсија, кое беше разорено од поплавите.

Повеќе од 200 луѓе загинаа во поплавите во вторникот, а илјадници ги изгубија своите домови и имот.

King Felipe Confronted in Valencia Floods

Angry residents booed and threw mud and eggs at Spain's King Felipe and Queen Letizia as they visited the Valencia region, where more than 200 people have died in devastating floods. pic.twitter.com/N5CCJ6EQd4

