(Видео) Во Сибир -50 степени. Москва беше затрупана од рекорден снег за овој период од годината

Температурите во делови од Сибир паднаа до минус 50 степени Целзиусови, додека снежните виулици ја затрупаа Москва со рекордни снежни врнежи и многу летови беа одложени или одложени.

Во Република Јакутија, која се наоѓа во североисточниот дел на Сибир и дом на Јакутск, еден од најстудените градови во светот, температурите паднаа под минус 50 степени Целзиусови, покажуваат метеоролошките станици во регионот.

Поради невообичаено рано заладување, температурите се дури и пониски од минус 50 степени Целзиусови во неколку области на Јакутија, огромен регион само малку помал од Индија. Речиси цела Јакутија е во зоната на вечниот мраз. Во главниот град на регионот Јакутск, кој се наоѓа на околу 5.000 километри источно од Москва, температурата беше околу минус 44 степени до минус 48 степени Целзиусови.

Пистите во Москва покриени со густ снег

Температурите од минус 50 Целзиусови степени станаа поретки во последниве години поради климатските промени, а вечниот мраз покажува сè поголеми знаци на одмрзнување. Во руската престолнина, некои од најобилните снежни врнежи некогаш забележани предизвикаа одложувања на некои аеродроми во понеделникот, при што пистите беа покриени со густ снег.

A panda is enjoying bamboo leaves during heavy snow in Moscow on Dec 3, 2023 ❄

The main weather station recorded 11 mm of snow with the current snow depth above 25 cm. pic.twitter.com/7Xo6mR2tZz

— Thunder26 (@Thunder261) December 4, 2023