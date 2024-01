(Видео) Силна експлозија во Ротердам: Превртени автомобили, скршени стакла, исчезнати

Три лица се водат за исчезнати откако синоќа експлозија предизвика голем пожар во станбена населба во Ротердам. Службите за итна помош потврдија дека најмалку едно лице е повредено. Таа била пронајдена на улица и пренесена во болница, пишува NL Times.

Пожарникарите сѐ уште се обидуваат да го изгаснат големиот пожар предизвикан од експлозија во гаражата на зградата. Портпаролот на локалната безбедносна канцеларија за телевизијата Рајнмонд изјави дека во зградата може да има повеќе жртви. Службите за итна помош не можеа да ја пребараат зградата поради пожарот кој сѐ уште беснее.

🔥 A strong fire and subsequent explosions destroyed a residential complex in

Rotterdam. The fire spread to a nearby residential complex on Shammenkamp. The incident began after several explosions occurred in the garage.🫣🔥 pic.twitter.com/98ew4YtwQH

— 🌕 Mister_ Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 29, 2024