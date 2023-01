(Видео) Силна бура во Франција – паѓаа дрвја, снема струја, сообраќајот во хаос

Паднати дрвја останаа зад бурата која донесе ветришта со брзина од 100 км/ч денеска во поголемиот дел од северозападна Франција, каде во 14-тиот арондисман огласен е портокалов аларм, а во некои делови прекинато е снабдувањето со струја и нарушен е железничкиот сообраќај.

Околу 75.000 потрошувачи утрвото се без струја на западот и средишните делови, објави оператерот на мрежаѕа „Енедис“. Државната железничка компанија SNCF јави за потешкотии во сообраќајот потади дрвја паднати на пругите. Циклонот наречен Жерард е „зимска бура типична за овој период од годината, но бара посебно внимание“, велат од Метео Франс, од каде предвидуваат „слабеење на интензитетот“ во понеделник попладне.

#SevereWeather 📹

Strong winds and heavy snowfall ❄️ in France.

In the last few hours, the passage of #StormGérard 🌀 has left a very adverse weather situation in several regions of the country. pic.twitter.com/59WlMuFbbU

— Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) January 16, 2023