(Видео) Се урна мост во САД: Претседателот се упати кон местото на несреќата

Поради тежината од снегот се урнал мост во Питсбург, САД, потврдија градските служби за итна помош.

Како што пренесуваат медиумите, во воздухот се чувствува мирис на гас, па на жителите од околните згради им е речено да го напуштат тоа подрачје.

За сега се верува дека нема жртви, но четири возила паднале од мостот, а уште едно возило опасно виси на работ.

Како што јавија американските медиуми, информациите штотуку пристигнуваат од терен, а се очекува и председателот на САД, Џо Бајден да стигне на местото на несреќата.

BREAKING: A snow-covered road bridge has collapsed in Pittsburgh. Details are still coming in regarding any injuries: https://t.co/HJcJEmOZhc #PittsburghBridgeCollapse pic.twitter.com/0svBhWUYUC

Not be be overly dramatic, but I frequently drive over this bridge around 6:30 AM. Today was planning that route, but decided to work from home due to snow. Bridge collapses along Forbes Avenue through Frick Park in Pittsburgh | Pittsburgh Post-Gazette https://t.co/aVEKWGgjHs

— Bernie Good (@CBGood23) January 28, 2022