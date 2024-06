(Видео) Сахарски песок го зафати регионот: Ниту Македонија не е заобиколена

Воздухот што деновиве струи над земјите од Медитеранот, вклучувајќи ги тука и земјите од регионот, не носи само топлина, туку и песок, кој ќе биде особено присутен утре, а вчера веќе беше видлив на сателитските снимки, објавија повеќе специјализирани портали и метеоролошки институции.

Геосфера Австрија објави анимација од пристигнувањето на песокот од Сахара, а хрватски Истрамет ја сподели на Фејсбук.

Како што може да се забележи од снимките, нејпогодени ќе бидат Италија, делови од Франција, Хрватска, но и Македонија нема да биде заобиколена.

#SaharanDust & high surface PM concentrations predicted to continue over SE France/Italy the next couple of days and also reaching the Alps & E/SE Europe in the #CopernicusAtmosphere regional ensemble forecast from 19 June 00 UTC https://t.co/WHSoOdHdki @CopernicusECMWF https://t.co/an561ONqoO pic.twitter.com/gKtdaCsEWA

— Mark Parrington (@m_parrington) June 19, 2024