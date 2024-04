(Видео) Русите го нападнаа Харкив. Кула висока 240 метри се скрши на половина и се сруши

Телевизиска кула висока 240 метри во украинскиот град Харкив се подели на половина и се сруши на земја по, како што велат локалните власти, руски ракетен напад врз телевизиската инфраструктура.

Емитуваниот сигнал беше прекинат во вториот по големина град во Украина, кој беше цел на руски ракети и беспилотни летала во последните недели. „Во моментов има прекини во дигиталниот телевизиски сигнал“, изјави регионалниот гувернер Олех Синехубов. Тој додаде дека нема жртви бидејќи работниците биле во прифатилишта.

На снимката од местото на настанот се гледа како главниот столб на кулата се крши и паѓа додека облак чад се издигна на небото.

A Russian air attack has just taken out the Kharkiv TV tower, according to regional head Oleh Syniehubov. He says no victims, workers were sheltering during the attack. The TV signal has been interrupted. Video and photo from local Telegram channels but confirmed by authorities. pic.twitter.com/RYBPhdiG6Z

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 22, 2024