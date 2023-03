(Видео) Почна воената обука на деца на Крим

Новинарот на Би-би-си Френсис Скар сподели видео на Твитер на кое се гледаат деца кои минуваат низ воена обука на Крим.

„Руските државни медиуми јавуваат дека основната воена обука започнала во окупираниот Крим“, напиша Скар покрај објавеното видео.

Во првиот дел од видеото се гледаат две момчиња и девојка како склопуваат пушка, додека другите деца седат на клупи и ги гледаат. Вториот дел од видеото покажува деца облечени во воени униформи како ги спуштаат пиштолите до нив и изведуваат боречки вештини.

Крим беше една од појдовните точки на руската инвазија

Полуостровот Крим е под руска окупација од 2014 година, кога беше незаконски анектиран од рускиот претседател Владимир Путин, а во февруари минатата година служеше како една од појдовните точки за руската инвазија на Украина.

Russian state media report that elementary military training lessons have begun in occupied Crimea pic.twitter.com/fsAEpTR0QC

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 15, 2023