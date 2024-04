(Видео) Отпадна капак на мотор на „Боинг“ во САД

Капакот на моторот на Боинг 737-800 во сопственост на Саутвест ерлајнс (Southwest Airlines) падна за време на полетувањето во Денвер во неделата и удри во закрилецот, што ја натера американската Федерална управа за авијација (FAA) да отвори истрага. Никој не беше повреден, а летот 3695 безбедно се врати на аеродромот во Денвер околу 8:15 часот по локално време (16:15 часот) во неделата и авионот беше одвлечен.

Авионот Боинг со 135 патници и шест членови на екипажот се искачи на височина од околу 3.140 метри и се врати 25 минути по полетувањето за Хјустон. Патниците пристигнаа во Хјустон со друг лет на авиокомпанијата со околу четири часа задоцнување. Southwest рече дека тимовите за одржување го проверуваат авионот.

Авионот е во употреба од јуни 2015 година, според записите на ФАА. Авионот припаѓа на постарата генерација на најпродаваниот тип 737, познат и како 737 NG, кој подоцна беше заменет со моделот 737 MAX. Southwest одби да каже кога моторот на авионот последен пат бил сервисиран.

Just another day in the life of a Boeing.

Someone forgot to tighten some rivets again, it seems.

pic.twitter.com/otBUw8iJPN

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) April 8, 2024