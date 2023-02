(Видео) Од урнатините во Сирија спасено мало дете

Илјадници луѓе останаа затрупани под урнатините на зградите во Турција и Сирија, по силните земјотреси кои денеска го погодија тоа подрачје, на границата меѓу двете земји.

Снимки од спасувањето го обиколуваат светит. Камерите снимија спасвање на дете во сирискиот град Азаз.

Un enfant sauvé des décombres à Azaz en Syrie, alors que les secours et les citoyens s'activent: un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé à l'aube la Turquie, où le bilan s'élève désormais à 284 morts et 2.323 blessés. En Syrie voisine, on dénombre 386 morts et 988 blessés pic.twitter.com/LcfwDMWNcd

📝🇸🇾Massive quake hits Syria and Turkey: Rescue workers save a toddler from a collapsed building in Syria's Azaz. Dozens were killed and hundreds injured after a major earthquake of magnitude 7.8 struck central Turkey and northwest Syria. pic.twitter.com/2Bkk2hCEzN

