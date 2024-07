(Видео) Норвешка министерка ја крена кошулата и ги затресе голите гради во тв-шоу, премиерот се гордее со неа

Норвешката министерка за култура и еднаквост, Лубна Џафри за време на гостувањето во една телевизиска емисија ја крена кошулата и ги откри голите гради.

Минатата недела министерката гостуваше во ток-шоуто „Skeiv Preik“, емисија која е дел од Oslo Pride, каде и беше врачена наградата „Геј мајка на годината 2024“. Наградата се доделува на дами кои се борат за правата на ЛГБТК+ заедницата на јавниот простор.

Something like this can make my day… why do some people think they are so perfect that they can bare themselves…. Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4

— Peacemaker (@peacemaket71) June 29, 2024