(Видео) Морето кај Истанбул се повлече за 25 метри

Мраморното Море кај Истанбул одеднаш се повлекло за 25 метри, што предизвика загриженост кај жителите. За појавата се огласи Техничкиот факултет во истанбул. Велат дека повлекувањето на морето не е поврзано со силниот земјотрес кој пред осум дена го погоди југот на земјата.

The Marmara Sea near Istanbul suddenly dropped 20 to 25 meters today.

According to Rianavosti, the scientists of the Candilli Observatory advise not to worry.

In the observatory, this phenomenon is associated with pressure drop and is not directly related to the seismic activity pic.twitter.com/F6s3RkAJ0W

