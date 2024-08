(ВИДЕО) Маск ја спасува кампањата на Трамп со вештачка интелигенција – танцува и изгледа како да е млад

Милијардерот и сопственик на мрежата „Х“, Елон Маск, полека станува лидер на политичката кампања на Доналд Трамп. Тоа што го правеше на претходните избори „велешката фабрика“ (Владимир Путин сега има поважна работа од изборите во САД), сега го прави Маск кој во служба на републиканскиот кандидат ја стави цела империја, а од пред неколку дена генерира политичка кампања со вештачка интелигенција.

Па така, наспроти видеото на кое игра остарениот и здебелениот Доналд Трамп, сега се врти видео на „Х“ на кое Трамп и маск играат безмалку како Џон Траволта, а и изгледаат така, продавајќи лажна реалност на тие што ќе гласаат. Практично по лажните ветувања за „Америка повторно голема“ и слични нешта, сега се креира и лажна визуелна прества за Трамп, лажна енергија, лажен имиџ и сето тоа се правда со вештачката интелигенција која на голема врата ја внесува политиката во виртуелноста. Другиот чекор е таа да се искористи како оружје против Камила Харис. Видеото за два дена има 120 милиони прегледи.

А, еве го оригиналот:

I was watching this weird Elon Musk dancing with Donald Trump AI video and thought that was too smooth for a white boy.

…and I was right! 😂

Here is the original. Elon always reappropriating Black folks work for his benefit.

How very South African of him. https://t.co/q0IOuWeZ2S pic.twitter.com/v1apsVALCg

— Ryan Shead (@RyanShead) August 15, 2024