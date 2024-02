(Видео) Израел тврди дека има снимка од лидерот на Хамас кој бега низ тунел со сопругата, децата и братот

Војската на Израел објави видео во кое наводно се гледа лидерот на Хамас Јахја Синвар во тунел под градот Кан Јунис во јужна Газа. На видеото се и неговата сопруга, децата и братот Ибрахим. Израел јавно го обвини Синвар дека е главниот организатор на терористичкиот напад на Хамас врз Израел на 7 октомври.

Објавувајќи го видеото на својата редовна прес-конференција, портпаролот на израелските одбранбени сили (ИДФ) Даниел Хагари рече дека видеото е снимено од надзорна камера на Хамас на 10 октомври и дека ИДФ го добила неодамна.

„Така со семејството побегна под земја во еден од безбедните сместувачки комплекси што ги изгради претходно“, истакна Хагари.

Тој додаде дека видеото е „резултат на ловот“ на Синвар и дека „ловот нема да престане додека не биде фатен, мртов или жив“.

Here our soldiers are in a tunnel where Hamas war criminal Yahya Sinwar hid after the October 7 Massacre. pic.twitter.com/hQXgLGNe3r

The @IDF is breaching hideouts that Hamas terrorists thought were impregnable fortresses before 10/7.

Израелската војска го прогласи Синвар за „мртовец кој оди“, кој постојано го нарекуваше Касапот на Кан Јунис, поради неговата наводна улога во планирањето на нападот на 7 октомври. Во декември, израелските сили ја опколија неговата куќа, но не го најдоа.

Уште тогаш се зборуваше дека најверојатно се криел под земја. Советникот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави потоа дека „прашање на време е кога ќе биде фатен“. Сепак, Синвар сè уште е во бегство, и покрај интензивниот израелски напад врз Кан Јунис, неговиот роден град.

Израелците објавија и друга видео снимка за која велат дека ги прикажува нивните сили во делот на тунелите на Хамас каде најверојатно се криел Синвар. На видеото, војникот, чие лице е заматено, вели дека се наоѓаат во „главното скривалиште“ на Синвар и тврди дека лидерот на Хамас бил таму „неодамна“.

На видеото се гледаат и бањата, кујната и спалните соби, а војникот раскажува како нашле „милиони шекели и долари во сефот“. „Тие побегнаа кога слушнаа дека ИДФ им се приближува. Знаеја дека доаѓаме, па побегнаа“, додава војникот.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024