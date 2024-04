(Видео) Избегани воени коњи трчаа низ центарот на Лондон. Еден е облеан во крв

Жителите на Лондон утрово забележале два коња без сопственик во центарот на градот, од кои едниот изгледал облеан во крв. Носеа седла и узди. „Околу 8 часот и 40 минути добивме пријава за коњи без сопственици кои трчаат низ градот. Полицајците ги запреа на автопатот кај Лајмхаус. Чекаме возило за да ги однесеме на ветеринар“, соопшти полицијата.

Horses running loose in central London. At least 1 person injured #London #HorseRacing pic.twitter.com/BX2EI7t1gF

— Shehla J (@Shehl) April 24, 2024