(Видео) Хорор на Тур де Франс: Велосипедист удри во гледач и го скрши вратот, а друг карлицата и клучната коска

Страшна несреќа се случи на етапа на Тур де Франс. Велосипедистот Даниел Ос со голема брзина налета на еден навивач покрај патот и беше тешко повреден.

Ос скршил пршлен на вратот во падот, но неверојатно е што по падот ја продолжил трката и дури по крајот бил префрлен во болница за да му се скенира вратот, пренесува Дневник.хр.

Видеото од трката ги обиколи светските медиуми. Во судирот гледачот бил фрлен на страна, а Ос го удрил колегата кој ја скршил клучната коска и карлицата и повеќе не можел да ја вози етапата.

Даниел Ос сега мора строго да мирува, а закрепнувањето според лекарските прогнози ќе трае повеќе од еден месец, а неговиот колега ќе мора да мирува уште подолго.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52

— Sophie Smith (@SophieSmith86) July 7, 2022