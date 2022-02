(Видео) Голема бура во Германија, во Берлин вонредна состојба

Бурата Иленија ја погоди Германија во текот на ноќта, посебно северните и источните делови, а зад себе остави паднати дрвја, уништени покриви од куќи. Откажани се бројни летови, а железницата „Дојче бан“ го прекина сообраќајот во неколку сојузни држави.

Германската метеоролошка служба издаде црвени предупредувања за северот на земјата се до денеска навечер. Најавуваат можност за торнада.

Во текот на ноќта, јаки налети на ветар од повеќе од 100 км/ч ја зафатија земјата, особено на северот, во средината и на истокот. Во планините Харц, измерена е брзина на ветрот од 152 km/h, јави Билд.

#Unwetter–#Warnungen #Sturm #YLENIA: Vom Nordwesten bis zur Mitte und in den Osten schwere #Sturmböen sowie einzelne #Orkanböen! Stärkste Böen in der Nacht zum Donnerstag/Donnerstagvormittag mit Kaltfrontpassage sowie in den Schauern und Gewittern dahinter! /V pic.twitter.com/RRJCgLNiWu

— DWD (@DWD_presse) February 16, 2022