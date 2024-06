(Видео) Германската полиција застрела маж кој мафтал со секира кај навивачката зона во Хамбург

Германската полиција застрела маж кој се обидел да ги нападне минувачите со секира во Хамбург, инцидентот се случил во близина на навивачката зоната каде има околу 40.000 холандски навивачи.

Според германскиот весник Билд, напаѓачот им се придружил на толпата и ги нападнал навивачите и обезбедувањето.

The moment the axe wielding man is shot by police in Hamburg.

Second police shooting in two days of the Euro 2024 tournament. pic.twitter.com/Fvr9HR6a2e

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 16, 2024