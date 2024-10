(Видео/фото) Поплави во БиХ: 20 мртви, трудница евакуирана, но бебето не преживеа

Состојбата со поплавите во БиХ е алармантна, има загинати и исчезнати лица. Центрите на градовите беа претворени во реки, а некои места беа отсечени од светот.

20 мртви под урнатините

Расте загриженоста поради најавата за нови обилни врнежи, а земјата се бори за секој човечки живот.

Од Кантоналната болница д-р Сафет Мујиќ за „Дневни аваз“ потврди дека екипите успеале да евакуираат жена во осмиот месец од бременоста, која потоа била префрлена во болница. Бремената жена е оперирана и моментално е стабилна, но за жал го изгубила бебето.

The M-17 road that is directly linking Sarakevo to Mostar has been washed away by flooding last night near Jablanica. Traffic completely halted.#Bosnia pic.twitter.com/4fu8oleWjk

