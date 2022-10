(Видео) Експлозија во зграда во Истанбул

Експлозијата се случила на третиот кат од трикатна станбена зграда во Истанбул, јавуваат турските медиуми.

На местото на настанот пристигна гувернерот на градот Али Јерликаја. Според него, во експлозијата загинале три лица.

A powerful explosion rocked the Kadikoy region on the Asian coast of Istanbul. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/qzTBMCp9Db

Како резултат на експлозијата, избувнал пожар во зграда лоцирана во областа Кадикој. На местото на настанот се повикани голем број противпожарни единици и возила на брза помош.

Пожарот е ставен под контрола по интервенција на пожарникарите.

Едно повредено лице е извлечено од зградата и пренесено во болница.

🇹🇷💥🔥Eyewitnesses report a powerful explosion in Istanbul

Information about possible victims and the causes of the explosion has not yet been received. pic.twitter.com/inKjaGFrIc

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 9, 2022