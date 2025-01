(ВИДЕО) Еди Рама клечел пред Мелони и ја нарекол „височество“

Косовските медиуми јавуваат дека албанскиот премиер Еди Рама клекнал пред италијанската премиерка Џорџа Мелони за време на нивната посета на Абу Даби, подарувајќи ѝ марама како роденденски подарок и нарекувајќи ја „Ваше височество“. Како што може да се види од видеото, Рама дури се обидел да и ја стави марамата над главата како хиџаб.

Рама и Мелони учествуваа на Светскиот енергетски самит во Абу Даби, а Рама според медиумите успеал да ја претвори рутинската политичка средба во романтичен момент.

„Рама се упати кон неа како Ромео, клекна на едно колено и ја испеја класичната италијанска роденденска песна „Tanti Auguri“ како серенада на Мелони за нејзиниот 48. роденден. И како тоа да не беше доволно, тој заврши подарувајќи и прекрасно дизајнирана марама, изработена од италијански дизајнер кој сега Албанија ја нарекува дома. Разговор во стилот на долче вита дипломатијата“, пишуваат медиумите.

🇦🇱🇮🇹 Albanian PM Edi Rama knelt before Italian PM Giorgia Meloni during their visit to Abu Dhabi, presenting her with a scarf as a birthday gift and referring to her as “Your Majesty”.

He also tried to place the scarf over her head like a hijab. pic.twitter.com/QSqEuuBexM

— kos_data (@kos_data) January 15, 2025